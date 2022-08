EstBAN tähistab oma 10. tegutsemisaastat rahvusvahelise konverentsiga

Konverentsile on oodatud kõik, kes on huvitatud start-up-investeerimisest, tutvuma lähikonna aktiivsemate ja kogenumate ingelinvestoritega.

Konverentsil astuvad üles valdkonna eksperdid, kes on tuntud oma asjatundlikkuse poolest. Nende seas Ivar Siimar, Alison Fort, Kinga Stanislawska ja paljud teised. Lisaks on võimalik osa võtta praktilistest töötubadest, mis käsitlevad nii ingelinvesteeringute kui ka kõrge riskiga investeeringute üksikasju. Konverentsil kuuleb parimaid ja halvimaid investeeringute kogemuslugusid, millest on õppida kõigil.