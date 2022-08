Surmavad kummutid

2017. aastal korjati müügist IKEA Malmi kummutid, mis on liiga kerged – mitu last sai surma, sest seina külge kinnitamata mööbliese kukkus neile peale. 2017. aastaks oli teatatud 186 juhtumist, kui Malmi kummutid olid ümber kukkunud, ja 91 korral oli keegi viga saanud. Ühtlasi esitati 113 teadet teiste mööbliesemete ümberkukkumisest, millest 53 oli tekitanud vigastusi. IKEA andmetel oli 1989.–2017. aastal sel põhjusel surnud kaheksa last.