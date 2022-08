Mullu sattus kaskojuhtumisse iga kolmas autojuht

Kaskojuhtumitesse satuvad nii naised kui ka mehed samaväärselt. „Kõige noorem kahjuavalduse esitaja oli eelmisel aastal 18-aastane ning kõige vanem 88-aastane,“ sõnas Swedbanki riskikindlustuse valdkonnajuht Aleksei Žemkov. Enim on nende juures kindlustatud Toyota, Škoda ja Volkswageni sõiduautosid, kuigi kõigi õnnetustes osalemise tõenäosus on olnud enam-vähem samaväärne.

Kõige rohkem kaskokindlustuse juhtumeid on 11-aastaste ja vanemate sõidukite lõikes. Neist on kaskokindlustuse juhtumis osalenud 41%, kuid nende osakaal Swedbanki kaskokindlustuse portfellis on alla viiendiku. „Kindlustuse töös näeme, et sõidukitega seotud kahjujuhtumeid tuleb ette aastaringselt ning oluliselt seotud äärmuslikumate ilmaoludega, mistõttu õnnetusterohkemad ajad on ikka seotud kas lume-jää või eriliselt kuumade ilmadega“