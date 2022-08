30 000 ruutmeetri suurune kauplus avab uksed Tallinna lähistel Kurnas pea 9000 kodusisustustootega, samuti avatakse seal restoran, kust saab muu hulgas ka populaarseid lihapalle. IKEA Baltikumi müügijuht Ian Strickland on öelnud, et poe avamine teeb taskukohased kodusisustuslahendused Eesti elanikele veelgi kättesaadavamaks.

„IKEA Tallinna poodi rajades võtsime arvesse nii enda laialdasi teadmisi koduse elu kohta kui ka Eesti elanike vajadusi. Viimaste väljaselgitamiseks tegime mitu uuringut ja küsitlust. Seetõttu usume, et IKEA kliendid leiavad poest nii inspiratsiooni, praktilisi lahendusi kui ka taskukohaseid sisustustooteid, mis muudavad nende koduse elu veelgi paremaks,“ lausus Strickland. Eelmisel aastal sõnas Strickland, et poe avamise investeering on ligi 23 miljonit eurot.