Riina Sikkut: riigieelarve strateegia läbirääkimistel küsin Haapsalu raudtee investeeringuraha

„Meie edasine tegevus on Eesti valitsusele ja Euroopa Komisjonile selgitada, et AS Eesti Raudtee on riigihankega leidnud Turba-Risti raudteelõigu ehitaja ning seetõttu on teada, et selle hanke puhul ei saa rääkida ehituse kallinemisest, sest hangitud tööde maksumus jääb prognoositud eelarve piiridesse. Ehitusega oli plaanis alustada juulis,“ sõnas Haapsalu linnapea Urmas Sukles.