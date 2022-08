IKEA poodi astudes ei hakka ninna mitte ainult puidu- või mõni muu lõhn, mida mööblipoega seostada. Sinu meeli haarab hoopis toiduodöör. See teeb tuju heaks eriti neil, kes on poodi tulnud kaugemalt või kes on tunde endale sobilikku sisustust otsinud. See lõhn tuleb IKEA restoranist, mis on ühtlasi ka võimas turundusnipp.

Sealsest restoranist, mis tuleb Eestissegi, saab osta eri toite ja jooke, kuid kõige legendaarsemad on nende lihapallid. Need on saavutanud lausa kultustoidu staatuse. Tullakse kaugelt kohale, et just neid süüa. Kuid restoran on mööblihiiu kontseptsiooni tähtis osa. See on poodlejate seas väga populaarne. Kohalikud ja ka kaugemalt tulnud kliendid käivad neis isegi lõunat söömas. Järjekorrad on tihti pikad. See on ka restorani üks väheseid miinuseid.