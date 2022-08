TASUB TEADA | Millega tuleks arvestada, kui otsid üürikodu?

Mõtle läbi üürimisega seotud eelarve

Tutvu üürituru pakkumistega, mõtle oma vajaduste peale ja pane paika eelarve, mille piiresse peaks tulevane üürikodu jääma. „Tähtis on jälgida, et inimesel oleks tasakaal tema sissetulekute ja väljaminekute vahel. Üürisumma ja kommunaalarved ei tohiks olla kindlasti rohkem kui pool ühe kuu väljaminekutest (äärmisel juhul 60%),“ selgitab Lia Siht Rendinist, mis on kodu (välja) üürimise ja turvaliste üürilepingute sõlmimise lahendus.



Kuna kommunaalkulud võivad elupindadel märgatavalt erineda, siis on soovitatav alati tutvuda konkreetse üürikodu varasemate arvetega, mis kajastaksid nii suve- kui ka talvehooaega. Need summad võivad heas või halvas mõttes olla hoopis midagi muud, millega inimene on varasemalt harjunud.

Küttelahenduse kõrval on kindlasti vajalik küsida elektriteenuse kohta (fikseeritud või börsihinnal põhinev pakett). Sel moel saab paremini planeerida oma eelarvet ja arvestada, millal võiks vältida suuremat elektri tarbimist jne.



„Vaadates tõsiselt otsa eluolule, kus kõiksugused hinnad tõusevad väga kiiresti, inflatsioonimäär on kõrge ja krõbedate küttekuludega sügis-talvine periood on alles ees, siis tuleks hoida veidi rahavarusid, et elamisväärselt toime tulla,“ juhib õigusekspert tähelepanu. Ta lisab, et Inimesed peavad olema valmis hinnaüllatusteks, mis ei ole rõõmustavad meie rahakotile.