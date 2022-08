Kadri Simson: kuidas hinnalagi võiks meid aidata olukorras, kus maailmaturul on nõudlus suurem kui pakkumine?

Simson räägib, et kõrgete energiahindade mõju vähendamine kodanikele ja ettevõtetele, eriti kõige haavatavamatele, on olnud Euroopa Komisjoni prioriteet juba läinud sügisest. Juba siis pandi kokku esimese tööriistakasti, mis sisaldas meetmeid, mida liikmesriigid saavad kasutada, et tarbijaid aidata. Tänaseks on kõik liikmesriigid mõnda neist meetmetest rakendanud – olgu need siis maksukärped või tarbijate otsetoetused. „Mitmel pool Euroopas on suurem osa kodutarbijaid end erakorraliste hinnarekordite eest hoidnud läbi selle, et ei ole valinud börsipaketti,“ märgib Simson.