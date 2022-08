Lääne-Virumaa seakasvataja Ermo Sepp tõdes, et loomakasvatuses on ülioluliseks faktoriks just elekter. „Igapäevane loomade söötmine ja heaolu tagamine baseerub just elektrienergial – alates automaatika peal toimivatest söödaplatsidest või valgustuse ja õige temperatuuri tagamisest seafarmis ning üliolulisest ventilatsioonist. Farmide ventilatsiooni tagamine on kriitilise tähtsusega just praeguse kuumalaine olukorras,“ loetles Sepp esmaseid vajadusi. „Praegu on hetk, kus tootmine kasumit ei anna ja iga kulu loob kahjumit juurde,“ lisas ta.