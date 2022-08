Minister Tõnis Lukas: magistrikraadiga õpetajate palk peaks olema 120% riigi keskmisest

„Kui ühiskond tahab suuri muutusi, nagu seda on kõikide koolide üleviimine eesti õppekeelele, siis need muutused tagab rahulolev õpetaja. Õpetaja töötasu peab olema motiveeriv nii tänastele kui ka uutele ametisse astuvatele õpetajatele,“ sõnas Lukas.

Ministri sõnul tuleb samas jälgida õpetajate koormust, et palgatõus oleks reaalne, mitte näilik. „Kui me räägime õpetajate palgast ilma et räägiksime õpetajate koormusest, on see nagu puumunadega petmine,“ nentis minister.