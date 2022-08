Treeninglahendusi pakkuv Robus Group kolmekordistas käibe, kuid sai ka kopsaka kahjumi

Robus Group AS on alternatiivbörsil Nasdaq First North registreeritud ettevõte, mis tegeleb Robus Athletics virtuaalse spordiklubi kontseptsiooni arendamisega. Robusega samasse konsolideerimisgruppi kuuluvad 100%-lised tütarettevõtted Robus Athletic OÜ ja Robus Athletic, Inc., mille põhitegevusalaks on Robuse toodete ja teenuste arendamine ning turustamine.