Bercman jätkas kasvu, kuid kärpis järgmiste aastate kasvuootusi

Ühtlasi alandas ettevõte käesoleva aasta käibeprognoosi 2,445 miljonilt eurolt 1,80 miljonile eurole. „Korrigeerime prognoose tingituna kevadisest investeerimiskava mittetäitumisest ning üleüldisest majanduslikust konjunktuurist,“ tõi ettevõtte tegevjuht Mart Suurkask välja põhjused, miks müügiootusi langetati. Suurkase sõnul on Covid-19 pandeemia poolt põhjustatud tarnekriisi mõju küll taandumas, aga Venemaa-Ukraina sõjast, hoogustunud inflatsioonist ja energiaturu suundumusest tingitud pessimistlik majanduslik üldseisund on omatoodete müügiprotsessi aeglustanud.

„Aktsionäridele soovin kinnitada, et teeme põhjalikku tööd selleks, et müügiprognoosid saaksid täidetud ning tehnoloogilised lahendused ja teenused jõuaksid grupi klientideni ootuspäraselt,“ rõhutas Suurkask ja lisas, et teisel poolaastal on ettevõtet ootamas ridamisi töid, mille kokkulepped varasemast juba tehtud.