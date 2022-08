Kui tihedalt tuleks autot pesta? Keskmine autoomanik teeb seda vaid kaks korda aastas

Kui keskmiselt pestakse igapäevasõitudeks kasutusel olevat sõidukit vaid kaks korda aastas, soovitavad eksperdid põhjalikuma pesu kõrval vähemalt kord kuus sõidukeid puhastada.

„Eestis on autojuhte, kes pesevad autot kahjuks vaid kaks korda aastas. Kord peale talvehooaega ja taas peale suvehooaja lõppu,“ selgitas Circle K autopesu kategooriajuht Jan Osa. Ka Jazz Pesulate turundusjuht Tanel Tark nentis, et suvepuhkuste lõpus on pesulates näha suuremat sagimist, kuid suurem vajadus autopesule tekib sügise lõpus, novembris. Automaatpesula annab võimaluse läbida auto puhastuskuur sõidukist lahkumata, kasutades aega puhkuseks, muusika kuulamiseks või kiirete tööülesannete täitmiseks. Autode selvepesula kogub aga järjest rohkem populaarsust nende autoomanike seas, kes soovivad ise käed külge lüüa ning on seni koduaias oma autot pesnud. Circle K autopesu kategooriajuht lisas, et autopesu võetakse enamasti ette kas vajaduspõhiselt, kui tõesti enam puhastust edasi ei anna lükata, või siis, kui ilmastikuolude paranemisel nähakse sõiduki puhastamiseks vajadust. „Ometigi vajab iga sõiduk sõltumata hooajast järjepidevat hoolt, et säiliks sõiduki hea välimus ning ei tekiks kahjustusi välispindadele,“ sõnas Osa.

Suvised „rõõmud“ – putukad, linnukaka, õietolm ja puuvaik

Suvel on sõidukite üheks ohtlikuimaks mustuseallikaks surnud putukad ning lindude väljaheited, mis võivad tihtilugu olla happelised ja kahjustada sõiduki värvpinda. Selleks, et happelist linnukakat või surnuid putukaid eemaldada, on kindlasti vaja eraldi leotus- ja pesuvahendeid. Circle K autopesu kategooriajuht ütles, et Circle K automaatpesulates on pesu eelleotus koos pesuainega seadistatud hooajaliselt nii, et suvisel ajal eemaldatakse selle käigus putukate jäänused.

Jazz Selvepesulates on samuti võimalik valida erinevate pesuprogrammide vahel leotusest kuni loputuseni, kus vastavalt programmile lisatakse survepüstolist ette antavale veele professionaalseid ja spetsiaalseid lisaaineid.