Eesti Energia: Liivi tuulepark katab valmides Eesti elektritarbimisest poole

Eesti Energia juhatuse liige Margus Valsi sõnul vajab kogu Euroopa rohkem taastuvenergiat. „Roheenergia tootmise suurendamine on kriitiline nii keskkonna, tarbijate kui julgeoleku vaates. Liivi lahe meretuulepark mängib olulist rolli Eesti elektrivarustuses ja valitsuse seatud taastuvenergia eesmärkide saavutamisel. Planeerimisfaasi edukal läbimisel saaks Liivi meretuulepark tootmist alustada juba 2028. aastal ning katta poole Eesti elektritarbimisest. See on tõhus ja realistlik viis toota Eestis suures mahus soodsama hinnaga roheelektrit ja kindlustada kogu regiooni energiajulgeolekut,“ sõnas Vals.