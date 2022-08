Mitte just tavaline tudeng. Noormees panustas meemiaktsiale ning teenis 110 miljonit dollarit

Jake Freeman, Lõuna-California ülikooli rakendusmatemaatika ja majanduse eriala üliõpilane, ostis juulis ligi 5 miljonit Bed Bath & Beyondi aktsiat peale seda kui pettumustvalmistavad majandustulemused ning ettevõtte juhi lahkumine ettevõtte osakud tugevalt langema pani, kirjutab Financial Times. Märtsi hinnatipust 27 dollari pealt langes aktsia juulis alla 5 dollari.

Selle nädala teisipäeval tõusis ettevõtte aktsia aga kiiresti 30 dollari piirimaile ning Freeman müüs oma kontode kaudu enam kui 130 miljoni dollari väärtuses aktsiaid.

„Kindlasti ei oodanud ma sellist võimsat rallit ülespoole,“ ütles Freeman kolmapäeval antud intervjuus. „Ma arvasin, et see saab olema kuue kuu pikkune mäng. . . . Ma olin tõesti šokeeritud, et see nii kiiresti ülespoole läks,“ märkis Freeman.

Peale aktsiate müüki läks tudeng oma vanematega õhtusöögile ning naases kolmapäeval Los Angelesse ülikooli.

Peost suhu elava tudengiga tegu kindlasti ei olnud. Tema esialgne osalus maksis ligi 25 miljonit dollarit, mille ta sai enda sõnul sõpradelt ja perekonnalt. Aastaid on ta Financial Timesi sõnul investeerinud ka oma onu dr Scott Freemaniga, kes on endine farmaatsiatööstuse juht. Lisaks on ta aastaid praktikal olnud New Jersey riskifondis Volaris Capital.

Aktsia tugeva tõusu on põhjustanud tegurid, mis on viinud rea teiste meemiaktsiate tõusuni ehk väike vabalt kaubeldavate aktsiate hulk ning samas suur hulk lühikeseks müüjaid, kes on panustanud aktsia hinna langusele.

Bed Bath & Beyond on üks käputäiest meemaktsiatest, mis said populaarseks 2021. aasta alguses. Rohkem on siiski tuntud videomängude tootja GameStop ja kinokett AMC.

Ühe õnn, teise õnnetus

Kolmapäevaselt hinnatipult on Bed Bath & Beyondi aktsia langenud praeguseks üle 60% ehk kes lootis sel nädalal veel võimsa tõusuga kaasa minna, on praegu hoopis kahjumis.