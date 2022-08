Eesti teeb ettepaneku kehtestada Euroopa Liidu kaheksas sanktsioonipakett

Välisminister Urmas Reinsalu sõnul on äärmiselt oluline kiirendada järgmise sanktsioonipaketi vastuvõtmist, et karmistada ja tugevdada piiravaid meetmeid Venemaa vastu ning tegutseda süsteemselt selle nimel, et agressiooni hinda Venemaa jaoks järjepidevalt tõsta. Eesti soov on, et kaheksandas sanktsioonipaketis oleks laiendatud sanktsioone Venemaa vastu majanduse, energeetika ja kaubanduse valdkondades ning piirangute alla seataks täiendavaid isikuid ja üksusi.

Ühtlasi soovib Eesti, et olulisel määral laiendataks sanktsioone Venemaa kodanike reisimisele.

Välisminister Urmas Reinsalu rõhutas, et Eesti teeb tööd poliitilise konsensuse nimel kogu Schengeni viisaruumis, et kehtestada Venemaa kodanikele täiendavad sanktsioonid, nii nagu seda tegi Eesti. „Välisministrina kutsun üles ka teiste Euroopa riikide valitsusi kehtestama täiendavaid siseriiklikke sanktsioone, et lõpetada agressorriik Venemaa kodanike reisimine Euroopas ning töötama ühiselt selle nimel, et Schengeni viisaruum suletaks Venemaa kodanikele.“

Alates Venemaa laiaulatusliku sõja alustamisest Ukraina vastu on Eesti ja Euroopa Liit kehtestanud Venemaale pidevalt sanktsioone. Seni on kehtestatud seitse sanktsioonipaketti, et tõsta sanktsioonidega agressiooni hind Venemaale nii kõrgele, et see halvaks täielikult Venemaa majanduse ja teeks võimatuks sõja rahastamise.