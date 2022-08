Poes on isegi kõrgete elektrihindade tingimustes liiga külm? Toidupoed selgitavad, miks see vajalik on

Delfi lugeja kirjeldas, et sisenes ühte Coopi kauplusesse ning oli esmalt meeldivalt üllatunud, et sai väljas valitseva tapva kuuma eest varju ja veel millisesse. Poes oli väga jahe. Mõnus. Kuid üsna pea muutus hea tunne mureks, sest mõned minutid poes ja tal tekkis tunne, et ta on haigeks jäämas. Higine kere ei tahtnud sellist järsku üleminekut. Lisaks mõtles ta, kui palju elektrit kulub, et kauplus nõnda jahedaks jahutada.

Delfi Ärileht uuris kahelt poeketilt, miks nende poed mõnikord nii külmaks on jahutatud.

Prisma Peremarketi haldusjuht Rauno Marosov ütles, et Prisma süsteemid on üles ehitatud selliselt, et need oleks võimalikult energiat säästvad. ,,Kaupluste sisekliimat kontrollitakse ja juhitakse igapäevaselt läbi hoone automaatika ning hoitakse ühtlast temperatuuri, et kaubad oleks õigetel tingimustel ja töötajatel oleks head töötingimused,’’ lisas Marosov.

Coopi kommunikatsioonijuht Martin Miido nendib, et nende kauplused on üle Eesti ehitatud 120 aasta jooksul ja seetõttu on kõik kauplused erinevad. ,,Meie kauplused vajavad toiduainete nõutud temperatuuril hoidmiseks erineval tasemel jahutust. Igal aastal ehitame uusi või renoveerime kümneid kaupluseid, mille käigus on energiasäästlike lahenduste kasutamine üks peamisi eesmärke, lisaks oleme viimase paari aastaga ehitanud päikesepargid rohkem kui 30 Coopi hoonele,’’ kommenteeris Miido.

Seega, on poed külmad toiduainete säilivuse hoidmiseks. Ainus lahendus tundub olevat see, kui poodi minnes kampsun või jope peale visata.

