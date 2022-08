ARVAMUS | Praegu on ideaalne investeerida. Nina ees vedelevad 80% allahindlusega pakkumised

Investeeringutega kursis olevad inimesed arutavad praegu andmepakkuja Pitchbooki viimast statistikat, mis viitab tänavu võrreldes 2021. aasta tipptasemega riskirahaga rahastatud väljumistehingute arvu vähenemist 61,4% võrra ning tehingute koguväärtuse langust 87,6% võrra. Kuigi mõned võivad ärrituda, et isu riskikapitaliga tagatud väljumiste järele Euroopas on kahanenud, vaatame meie - fff.vc'ga seda kui uut väljakutset, mis võib meile veelgi rohkem positiivset tuua.

Minu nimi on Akim Arhipov ja ma olen fff.vc üks asutajatest ning tegutsen aktiivselt riskikapitali turul. Pärast aastatepikkust investeeringute tegemist, sündikaatide juhtimist, ettevõtete analüüsimist ja asutajatega suhtlemist, pole mul kahtlust, et iga kriis on täis uusi võimalusi. Isegi tehnoloogiaettevõtete osakute suurenenud volatiilsuses börsil on valguskiir, mida nimetatakse järelturu kasvuks.