Miljardärid avastasid uue kullasoone ootamatust kohast

Nimelt tulevad selle alt välja mineraalid, mis olid varem jää alla lukustatud. Kliimale mõtlevad miljardärid, kelle seas on Jeff Bezos, Michael Bloomberg ja Bill Gates, on nende seas, kes rahastavad projekti, mis seda „puhta energia aardekasti“ kasutama hakata. Nad loodavad, et mineraale saab kasutada, et toota näiteks akusid elektriautode jaoks

CNN annab teada, et mineraalide seas on kivisüsi, kuld, vask ja tsink. Bluejay Miningu tegevjuht Bo Møller Stensgaard ütles CNN-ile, et tõepoolest on sulamise tõttu avanenud võimalus kaevandus-tehnikale ligipääsuks ning ka transpordilaevadele on juurdepääs tagatud. Muidugi nägi ka tema selles irooniat:

„On tõeline mure, kui näed kliimamuutuste tagajärgi enda ees...aga, laiemalt rääkides, siis on kliimamuutused tõepoolest muutnud Gröönimaa kaevandamistele ligipääsetavaks.“

California idufirma Kobold Metals on see ettevõte, kelle investorite seas on ka Gates ja Bezos. Nad ei kommenteeri avalikult Gröönimaa tegevusi. Kuna tõenäoliselt ei tee ükski äri seal heategevust, siis oleks kasumit taotlev kaevandamine ärimeestele PR õudusunenägu. Isegi kui sealt saadavad materjalid on kasulikud rohelisema ja energiasäästlikuma tuleviku sillutamiseks.

Praegu käib töö pinnaseproovide võtmisega ning ka muu teadusliku analüüsiga. Kaevandmine võiks alata kõige varem järgmisel suvel.