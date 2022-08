Kui inimsarnased on kõige arenenumad vestlusrobotid?

Lihtsalt öeldes on vestlusrobot arvutiprogramm, mis on spetsiaalselt disainitud selleks, et inimkõne- ja vestlust imiteerida. Aga kui inimsarnased on parimad vestlusrobotid? Üks asi on kindel, need intelligentsed virtuaal assistendid on nüüd pea igal veebisaidil. Amazoni Alexast kuni Apple’i Sirini või jaemüüja veebileheni - hinnanguliselt 80% meist kasutavad vestlusrobotit - kas suuliselt või kirjalikult.

Vestlusroboteid peetakse kiireimaks viisiks, kuidas firmad oma klientidega suhelda saavad. Kanadas elava ja York ülikoolis õppiva tudengi Sabina Goranova on üks inimestest, kes on harjunud kasutama vestlusroboteid igapäevaselt. Tal on kodus Alexa ja tema ülikoolil on eraldi tehisintellektil põhinev süsteem, mille kaudu saab ülikooli kohta infot ja saab oma küsimusele kiiresti vastuse. ,,Mulle meeldib, et vestlusroboteid on nii lihtne kasutada ja need on kättesaadavad,’’ ütles Goranova.

Guillaume Laporte on prantsuse vestlusroboti firma Mindsay juht, mis on nüüd osa Hiina tehisintellekti ettevõttest Laiye. Nende klientide hulka kuuluvad mitmed suurfirmad nagu Nike, Walmart ja Inglismaa rongifirma Avanti. ,,Vestlusrobotid on hakanud imiteerima inimeste käitumistc,’’ ütles Laporte. Ta lisas, et vestlusrobotid on nüüd kümme korda paremad kui nad olid 10 aastat tagasi. Peale esialgset programmeerimist ja seejärel masinõppe kasutamist, suudab tehisintellekt aru saada sellest, mida klient räägib või kirjutab, ja oskab seega ka vastata.

Laporte sõnul ei ole vestlusrobotid sellest hoolimata täiuslikud ja inimene peab siiski igaksjuhuks ekraani taga olemas olema. See, kui hästi robotid kliendist aru saavad, on varieeruv. ,,Arusaamise protsent kõigub 30-90% vahemikus,’’ lisas Laporte.