Professor Alar Konist: Eesti peaks elektri börsisüsteemist lahkuma

Konisti sõnul oleks lahenduseks reguleeritud hinnad. „See on mõistlikum, kuna siis me teame, et igal ajahetkel on energia olemas. Börsi puhul see võimalus puudub nagu praegu näeme.“

Alexela juhatuse liige Martti Hääl on varem välja öelnud, et börsilt lahkumine oleks ettevõtja õudusunenägu, sest pidevalt muutuvas keskkonnas poleks lihtsalt võimalik ühegi plaani ega investeeringuga lõpuni minna.



Ka peaminister Kaja Kallas sõnas eilsel pressikonverentsil, et börsilt lahkumine maksaks meile lihtsalt kätte. „Lihtne on justkui rääkida, et tuleme börsilt välja ja toodame oma elektri ise. Siiski ei saa me tagada, et riigis tootmine kogu vajaduse katab. Ja me peame aru saama, et kui vaatame kolme Balti riiki, siis meil on tugevamad kaardid käes elektriturul. Lätil aga gaasikaardid ja Leedul on vedelkütust. Seega oleme kõik üksteisest sõltuvad. Uskuge mind, kui oleme elektriturul väga egoistlikud, siis saame seda omakorda tunda gaasi- ja vedelkütuste arvelt,“ sõnas Kallas.