Cleveron Mobility avalikustas uue brändinime

Clevoni juhatuse esimees Arno Kütt sõnas, et ettevõtete jagunemisel sai kokku lepitud Cleveron Mobility brändinime muudatus aasta jooksul: „Clevon on lühikene ja rahvusvaheliselt äratuntav nimi, mis samuti meenutab inglise keelset sõna clever [eesti.k tark/nutikas]. See viitab meie andekatele töötajatele ja targale isejuhtivale masinale, mis lahendab nutikalt viimase miili tarnetega seotud probleemid nagu näiteks kallis hind ja autojuhtide puudus.“