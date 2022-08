Otsus tehtud. Tallinna Vesi kergitab elektri hinna tõusu pärast vee hinda

Veeteenuse hind sisaldab vee- ja kanalisatsiooniteenuse tasu. Tallinna ja Saue teeninduspiirkonnas on tõus keskmiselt 14-protsendiline. See tähendab, et alates oktoobrist maksab üks kuupmeeter eraklientidele 1,87 eurot koos käibemaksuga ning äriklientide 3,57 eurot, millele lisandub käibemaks. Lähedal asuvates valdades tõuseb vee-ettevõtete hulgihind 1,30 euroni, millele lisandub käibemaks.

„Olukorras, kus inflatsioon on 23% ja kõrge elektri hind mõjutab kõiki sektoreid, ei kata praegu kehtiv veeteenuse hind enam põhjendatud kulusid. Elektri osakaal moodustab meie tootmiskuludest ligikaudu 25 protsenti ning et tagada kvaliteetne ja järjepidev teenus, tuleb meil kulude katmiseks veeteenuse hinda tõsta,“ nentis Tallinna Vee juhatuse esimehe Aleksandr Timofejev.

