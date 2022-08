GRAAFIK | Homme on näha, mida tähendab Balti ühtsus elektribörsil

Elektribörs on veider koht, mis heal ajal jagab rikkust ehk odavat elektrit ning halval ajal vaesust ehk kallist särtsu. Hea aeg tundub meie jaoks olema ka see, kui ühendus Lätiga on viletsam ning odavat Soome elektrit meilt nii palju edasi ei liigu. Nii ongi juba meediaveergudel ilmunud lood, kus räägitakse variandist lätlased ja leedulased meie nisa otsast lahti keerata. Nii lihtne see ei ole ehkki homme õhtul võiksid börsipaketti omavad tarbijad seda tõesti soovida.

Ei ole see esimene kord, kui me nii selgelt näeme, mida Soome meie piirkonnale elektrihinna mõttes tähendab. Just seetõttu on ka börsilt ära minemise jutud kummalised, sest miks peaks Soome meile siis enda elektrit nii odavalt müüma hakkama?

All asuv tabel näitab selgelt seda, et Eesti on päeva kolmandast tunnist alates Soome elektri mõjuväljas ning see on oi kui magus. Nord Pooli tabelile tuleb Eesti aja saamiseks tund otsa lisada. Niisiis kell 3:00 öösel algab 0,44 eurose MWh hinnaga tund. Null ei jää just kaugele. Edasi järgneb mitu tundi pea tasuta elektrit, kuni hommikul tõuseb selle hind oluliselt, kuid siis kasvab ka tarbimine nii Soomes kui Eestis. Muide, saabuval ööl tuleb hooldusest välja ka 274-megavatine Auvere jaam.

Me liigume põhjanaabritega täpselt samas taktis - oige ja vasemba - kuni kaks tundi enne Aktuaalset Kaamerat muutub kõik. Soome hind jääb odavamaks, aga meie hind tõuseb hoobilt üle 21 korra kõrgemaks – 24,99 euro pealt 530le.

Nagu noolena oleme me lennanud Läti ja Leeduga samasse paati ja hinnamaksimum saabub täpselt AK ajaks – 624,72 eurot MWh eest. Neli tundi tantsime baltlastega ühtsena ja siis muutub hind meil taas odavamaks, kuid Soome on juba kaugel eest ära. Samal ajal istuvad fikseeritud paketiga inimesed ja naudivad õhtust teleprogrammi ja Delfi lugemist ilma pingeta.