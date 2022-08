UKRAINA MAJANDUS | Kinni püütud aatom. Mis toimub Euroopa suurimas ja ohustatumas tuumajaamas?

Kui sa ei ole pikalt viibinud puhkusel kusagil, kus levi ei ole, siis sa oled tõenäoliselt kuulnud midagi Zaporižžja tuumaelektrijaamast. See on Euroopa suurim omasuguste seas ja kümne esimese seas maailmas. See asub Enerhodari linna lähedal, Kahovka reservuaari lõunarannikul, Dnipro jõel. Venelased said selle enda kätte täiemahulise invasiooni alguses ja nüüd hoiavad nad kogu kontinenti katastroofi äärel oma irratsionaalse käitumise ja ähvarustega.