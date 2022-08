Juhtidele. Kuidas ennetada vastupanu muudatuste elluviimisel?

Innovatsioonist ja selle rakendajate tüpaažide määramiseks on loodud isegi uuendusmeelsuse kõver: kõige uuendusmeelsemad on entusiastid, aga neid on pigem vähe; juba veidi rohkem on visionääre, kes usuvad uuenduste efektiivsusesse, olles selle endale selgeks teinud. Kõige rohkem on pragmaatikuid, kes jälgivad eelnevaid tüüpe ja edu korral proovib ka, ja konservatiive, kes võtavad asja kasutusele alles siis kui juba kõik eelnevalt seda teevad. Kõige lõpuks tulevad skeptikud, kes on sunnitud auto ostma, sest hobust lihtsalt enam ei müüda. Erinevate projektide puhul võib ühes ja samas inimeses avalduda erinev tüpaaž, aga siiski tasub endalt küsida, kas mina olen innovatsiooni soodustaja, ignoreerija või hoopis vastutöötaja?

Ettevõtetes on vaja digiinnovatsiooni teha selleks, et muuta inimeste tööd paremaks, efektiivsemaks ja targemaks. Parenduskohti leidub sisuliselt igas valdkonnas. Nagu näha, isegi arstide tööd on tehnoloogia abil võimalik veel targemaks muuta. Ühelt poolt on väljakutse just kõige pakilisemad probleemkohad üles leida, aga teisalt on alati ka küsimus, kuidas inimesed uuendustega kaasa tulevad? Lisaks ei osata tihti innovatsiooni tellida – see probleem läheb juba tagasi aega, kui Henry Fordile öeldi: „Miks sa pakud mulle autot, paku mulle kiiremat hobust!“

Tark ja hea lahendus saab sündida ainult koostöös inimestega, kes leiavad vajaliku aja, aitavad koguda andmeid ja on valmis testima uusi ideid. Innovatsiooniks on oluline need inimesed organisatsioonis leida, neid aktiivselt kaasata ja teistele välja tuua innovatsiooni elluviimise eeskujudena.

Tehnoloogia arendamisel ära unusta inimest

Innovatsioon tähendab uut kasulikku elluviidud muutust. Tähtsaim siinkohal on sõna „elluviidud“, sest kui uut ja potentsiaalselt ka kasulikku leiutist keegi kasutusele ei võta, siis see võib olla heal juhul eksperiment, aga see pole innovatsioon. Olgu tehnoloogia kuitahes moodne ja uuenduslik, kogu asja keskmes asub seega ikka inimene, kes uutmoodi toote või lähenemisega innovatsiooni loob.

Aga kuidas ikkagi veenda inimesi töökollektiivis uut lahendust kasutama? See on võtmekoht, sest pahatihti unustavad organisatsioonid tehnoloogia arendamisel ära, et arendada on vaja ka inimeste oskusi ja mõtteviisi.

Ja pole midagi teha, jälle on juht see, kelle otsa esimesena vaadata, kui kerkib küsimus, et kuidas ühes organisatsioonis on suudetud muutused sisse viia valutult ning teises kohas tekib muudatustega trots ja tiimid lagunevad koost? Kuidas suudetakse ühtesid inimesi juhtida selliselt, et nende sisemine vastutöötaja , aga teist gruppi juhib justkui kõikvõimas vastupanu – segu usaldamatusest ja hirmust?

Enamasti on inimeste käitumise põhjuseks teadmatus ja ehk juba varasemast kuhjunud pisiasjad. Juhil ongi valik, kas ta on nõus võtma veidi enam aega, et inimesi aktiivselt kaasata, kuulata, vastustega varustada ja veel kord kuulata või teeb ta otsused ilma suurema kaasamise ja selgitamiseta. Siis aga peab ta tegelema juba keerulisema protsessiga. Kui vastupanu on juba tekkinud, siis selle vaigistamiseks ja juhtimiseks kuluv aeg on enamjaolt pikem kui ennetuseks kulunud aeg.

Vastupanu pole alati halb