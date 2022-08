Ekspert: väike Eesti nagu Viplala. Mis oleks kui digitaliseeriks kriisid?

Sellest, et tervise-, majandus- ja sõjalisest kriisist veel vähe oli, oleme kõik hästi aru saanud. Energiakriis nõuab aktiivselt tähelepanu ning tema kannul varjutab ühiskonna vaimne kriis probleemidest ning osaliselt pealesurutud kodukontorist räsitud keskkonnas. Tööjõu- ning hariduskriisil on siin isegi raske välja paista.

Tehnoloogiat on meie ümber näha ja tajuda täpselt nii palju, kui on selle rakendajaid. Euroopa Komisjon on varsti pea kümme aastat jälginud liikmesriikide edusamme digivaldkonnas. Äsja ilmunud digitaalmajanduse ja -ühiskonna indeksi (DESI) aastaaruande järgi oleme 27 riigi seas 9. kohal. Oleme küll avaliku sektori digiülemineku ülemaailmne liider, kuid endiselt teeb muret see, et meie ettevõtted ei saa digimajandusest täit kasu. On superinnovaatoreid, kuid traditsioonilisemad ning väikesed ja keskmise suurusega ettevõtted kasutavad harva uut tehnoloogiat (suurandmeid kasutab 10%, tehisintellektilahendusi 3%).

Niisiis, kuigi tehnoloogia areng on olnud eksponentsiaalne, on inimkonnal raske murda harjumust mõelda lineaarselt. Kirjeldatud lõtkust tulenevalt on võimalusi tehnoloogia rakendamiseks tekkinud kordades rohkem, kui on nende rakendajaid ja seotud rakendusi. Samas on just tehnoloogia areng võti järjekordsest kriisist väljatulemiseks.

Viimase aja sündmused äratavad

Eesti info- ja kommunikatsioonitehnoloogia (IKT) sektori ettevõtted murravad pead, kuidas nende loodud tehnoloogia saab panustada rohepöördesse ning toetada ka teisi kriiside allikaid. Globaalsest soojenemisest lähtuvalt on suurem fookus ekspordi potentsiaalil ning ülemaailmset mõju omavate lahenduste rakendamisel. Suurim keskkonna saastaja on energeetikasektor, millele Eesti kontekstis rõhu asetan. Viimaste päevade energiahinnad tuletavad särisedes meelde, et ka oma väike kodu vajab tehnoloogiast ning digitaliseerimisest toetatud lahenduste oluliselt julgemat kasutuselevõttu selleks, et energiakriis millekski tulemuslikuks ümber pöörata.