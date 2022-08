VIDEO | Esimene paljude seast? Oksjonile läheb Vene oligarhi megajaht

See on esimene superjaht, mis avalikul oksjonil rahaks tehakse, pärast Venemaa täiemahulist invasiooni Ukrainasse. Pärast sõja algust alustasid ametnikud eri riikides muuhulgas ka luksusjahtide külmutamist ja konfiskeerimist.

Viie dekiga Axiomal on bassein ja 3D kino ning see on oksjoni korraldaja sõnul saanud väga suure tähelepanu osaliseks. Uuritud on selle kohta 115 korda ning inspekteeritud on jahti 28 korral.