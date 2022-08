Ees ootavad sügisesed hinnatõusud. Tarbija käitub juba teisiti

Maxima Eesti ostuosakonna juht Martynas Pikelis ütleb, et viimase aastaga on enim tõusnud näiteks kuivainete, kohvi, päevalilleõli, värske liha, piima ja kõigi nende toodete hind, mida kasutatakse toorainena või mille puhul lisandväärtus on väike. Vähem on tõusnud nende toiduainete hind, mille lisandväärtus on suurem ehk kus tooraine osakaal lõpptootes on väike.