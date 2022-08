EASi ja KredExi ühendasutuse turismiosakonna juhiks saab Tallinna Haigla projektijuht

Senine EASi ja KredExi ühendasutuse turismiosakonna juht Liina Maria Lepik liitus alates 15. augustist ühendasutuse juhatusega ning vastutab rahvusvaheliste teenuste eest. „Mul on hea meel, et turismijuhi konkursi vastu oli suur huvi ja tugevaid kandidaate oli rohkem kui Tallinnast lennuühendusi. Mul on suur rõõm, et minu rolli võtab üle Rainer Aavik, kes on juba paljudele turismisektoris ka tuttav ajast, mil ta oli Pärnu abilinnapea ning vastutas ka sealse turismi arendamise eest. Raineri eelnev kogemus teeb talle sissesulamise kindlasti sujuvaks, tema pealehakkamine, koostööle orienteeritus ning avatud suhtlus annavad kindlasti kobarkriisidest mõjutatud turismisektorile tuge ning silmapaistvust välisturgudel,“ ütles Lepik.



Turismiosakonna uus juht Rainer Aavik soovib koos meeskonna ja partneritega anda parima turismivaldkonna taastumiseks ning edasiseks kasvuks. „Turismisektor kogu maailmas on viimastel aastatel olnud tugevalt mõjutatud järjestikusest tervise-, energia- ja julgeolekukriisidest. Tänu valdkonnas tegutsejate tugevatele pingutustele on Eesti külalistel ja siseturistidel võimalik jätkuvalt tarbida väga heal tasemel teenuseid. Siiski on kriisiaastad toonud suure tööjõupuuduse ning kasvanud energia- ja toorainehinnad on seadnud surve alla turismiteenuste maksumuse ja kvaliteedi,“ ütles Aavik