Elisa 5G on jõudnud üle Eesti nelja suurde maakonda

Alates juunist on Elisa jõudsalt arendanud oma 5G võrku ja laiendanud leviala. Juuni ja juuli vältel on Elisa uue põlvkonna võrk oma tee leidnud nelja maakonda üle Eesti – Harjumaale, Pärnumaale, Raplamaale ja Tartumaale. Tänaseks jõuab Elisa uue põlvkonna mobiilsidevõrk ligemale 10 protsendini Eesti rahvastikust, kokku enam kui 60 piirkonda üle Eesti.

Elisa uus 5G rajatakse Nokia võrguseadmetele ja koos sellega läbib moderniseerimise ka kogu 4G võrk. „Järjest rohkem Elisa kliente saavad kasutada kiireid 4G ja 5G teenuseid Euroopa mastaabis ühes modernsemais mobiilsidevõrgus. Seadmete eripära näeb ette, et 5G kihti saab lisada ainult sama tootja 4G võrgulahendusele, mille tulemusena uuendab Elisa täielikult ka olemasolevat 4G võrku. Kahtlemata ootavad ees põnevad aastad uue võrgu arendamisel, mis loovad infrastruktuuri kaua oodatud tuleviku lahenduste pakkumisele Eestis,“ täpsustas Elisa tehnoloogiaüksuse juht Toomas Polli.

Tänavu on Elisal plaanis jõuda 5G võrguga igasse maakonda ja rajada sadu 5G tugijaamu, toomaks ülikiire juhtmeta koduinterneti sügiseseks kodukontori perioodiks võimalikult paljude klientideni. Aasta neljandas kvartalis, kui teenus on laienenud suurematesse keskustesse üle Eesti, avatakse võrk ka kõikidele 5G-d toetavatele nutiseadmetele.

„Ülikiirest internetist on täna enim kasu just kodu- ja kontoriinterneti kasutajatel, sest uus tehnoloogia võimaldab üheaegselt suurtel kiirustel võrgus toimetada veelgi rohkemal hulgal kasutajatel. Selleks, et iga seade töötaks perfektselt, teevad nutitelefonide tootjad juba täna teste meie võrgus. Seetõttu lisanduvadki nutipaketid Elisa valikusse teises poolaastas,“ sõnas Polli. Täpsema info nutipakettide ja 5G-d toetavate nutitelefonide kohta avaldab Elisa lähikuudel.