Saksamaa prioriseerib söeronge, reisijad on teisejärgulised

Saksamaa raudteevõrgus on seni eelistatud reisironge ja ka sõiduplaanid on selle järgi üles ehitatud. Söerongide prioriseerimine võib kogu riigi transpordisektori kaosesse lükata.

Saksamaa seisab silmitsi ajaloolise energiakriisiga, mis on viinud riigi majanduslanguse äärele. Venemaa on Ukraina sõja ajal drastiliselt kärpinud maagaasitarnet Saksamaale ning pikk põud on takistanud kütusetransporti Euroopa suuremate jõgede kaudu.