Utilitase Saare-Liivi meretuulepargi keskkonnauuringud käivad täie hooga

„Arvestades kriitilist olukorda energiaturul teeb Utilitas Wind endast kõik võimaliku, et Saare-Liivi meretuulepark hakkaks elektrit tootma juba 2028. aastal. Pingelise ajakava täitmiseks alustasime esimeste keskkonnauuringutega juba selle aasta kevadel paralleelselt keskkonnamõju hindamise programmi koostamisega ja tänaseks on meil sõlmitud lepingud kõigi suuremate keskkonnauuringute läbiviimiseks ning enamik neist on juba käimas või ettevalmistamisel,“ selgitas Utilitas Wind planeeringute ja keskkonnamõjude hindamise juht Kristiina Nauts.