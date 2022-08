OTSID KODU? Sel suvel trendib ostjate seas „teistmoodi“ kodulaen

„Inimeste arvates euro väärtus praeguses kiires inflatsioonis langeb ja suure tõenäosusega pere sissetulekud absoluutarvudes kasvavad, mistõttu on kodulaenu põhiosa tagasimaksmist kasulik lükata edasi nii kaugesse tulevikku kui võimalik,“ selgitas Bigbanki Eesti juht Jonna Pechter ning lisas, et pank on hiljuti erigraafiku põhimõttel refinantseerinud ka omajagu varem võetud kodulaene.

„Oleme sellist ainulaadset laenuformaati pakkunud juba ligi kaks aastat ning algselt kasutasid seda ennekõike just noored, oma ametialase karjääri alguses olevad pered, et lubada endale korralikus kodus elamist juba täna, mitte aastate pärast,“ selgitas Pechter.

Pechter toob veel ühe näite hiljuti oma kodulaenu refinantseerinud eramuomanikust. „Tema jutt oli väga konkreetne – sel talvel on oodata väga suuri küttearveid, aga ta ei taha oma muu elu arvelt järsult kokku hoidma hakata. Nii otsustaski ta kodulaenuga seotud suuremad kulutused mõneks ajaks edasi lükata, eeldades, et maksimaalselt nelja-viie aastaga saabub energiahindades mingi uus selgus ja stabiilsus,“ rääkis Pechter

Samalaadsed pikaajalised laenud on laiemalt levinud mitmetes riikides, kus kinnisvarahinnad on väga kõrged ja oma kodu ostmine paljudele raskesti kättesaadav. „Ka Eestis ei ole sissetulekud kasvanud hindadega samas tempos, kuid erigraafik aitab ihaldatud kodu ostmise ikkagi teoks teha,“ lisas pangajuht ja viitas, et arusaadavalt on tegemist olulisi finantsotsusega, mille puhul tasub kõik detailid hoolikalt läbi kaaluda.