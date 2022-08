Õpi ajaloost ja kaitse oma sääste!

„Eesti elanike säästud üha kasvavad, kuid paraku on siinsel turul tegutsevad suurpangad pannud kliendid tähtajalistest hoiustest võõranduma oma nullilähedaste intressidega,“ kommenteeris Bigbank Eesti juht Jonna Pechter. Hiljuti avaldatud Eesti Panga statistika kohaselt oli Eesti kodumajapidamistel juuni lõpu seisuga hoiuseid kokku ligi 11,2 miljardit eurot. Enamik neist aga intressitulu praktiliselt ei teeni – keskpanga andmete kohaselt oli kuni aastase tähtajaga pangahoiuste keskmine intressimäär Eestis kõigest 0,33% aastas ja üle aastase tähtajaga hoiuste keskmine intress 1,18% aastas.

„Bigbank maksis ka varem tähtajalise hoiuse eest üle turu keskmise intressi, kuid nüüd pakume Eesti pangahoiuste turu tipus olevat intressi,“ selgitas ta. Panga pakutav tähtajalise hoiuse intress tuleb Pechteri sõnul panna konteksti. Riikliku regulatsiooni kohaselt on tagamata ja tagatud hoiused ning paika on pandud ka selge mehhanism ja määrad, kuidas hoiuste tagamine toimub. Enne oma säästude paigutamist peaks iga inimene sellega tutvuma – näiteks Tagatisfondi kodulehel. Põhireegel on lihtne: igal hoiustajal on igas pangas kaitstud kuni 100 000 euro väärtuses hoiuseid, kusjuures see summa võib sisaldada ka seni teenitud ja veel välja maksmata intresse.

Hoiusel ja hoiusel on vahe sees

Oluline on ka arvestada, et erinevalt pankadest ei ole hoiu-laenuühistute hoiused tagatud hoiuste tagamise skeemiga, mistõttu on nende risk ja seega ka tootlus suurem.