Uuring: säästud hakkavad otsa saama. Ligi pooled eestlastest on pidanud viimase aasta jooksul raha laenama

Uuringust nähtus, et 55% eestlastest investeerib regulaarselt oma välimusse ning enim hoolivad sellest 35-54-aastased naised. Regulaarsed igakuised investeeringud välimusse on normiks 40% lätlaste ja 48% leedulaste jaoks.

Samas on lätlased kõige lemmikloomasõbralikumad inimesed Baltikumis, kuna 48% lätlastest nimetab lemmikloomadega seotud kulusid oma igakuiste kulutuste osana. Leedus on vastav näitaja 44% ja Eestis 38%. Huvitav on see, et vaid 27% leedulastest kulutab igakuiselt tele- või voogedastusteenustele, lätlastest lausa 66% ja eestlastest 59%.

Noortel eestlastel jääks iga kuu raha üle, aga pensionärid näevad vaeva

45% 18–34-aastastest eestlastest kinnitab, et neil jääb pärast kõikide kulude tasumist raha alles. Seda on 4% vähem kui eelmisel aastal. Kolmandik Eesti vastajatest väidab, et neil on halvem isiklik majanduslik olukord kui aasta tagasi. „Praegust inflatsioonimäära arvestades muutub igakuiste kulude tasumise järel raha kogumine keerulisemaks. Isegi valdkondades, kus palgad tõusevad, on harva võimalik inflatsioonile järele jõuda. Seetõttu on ilmne, et praegune olukord tekitab küsimusi, kuidas edasi,“ nendib IPF Digital Estonia, kes äsja tõi turule uue finantsplatvormi Creditea, tegevjuht Kristi Saaremets.

Seevastu eakatest (55–65-aastased) ütleb vaid 28%, et neil jääb igakuiselt raha alles. Säästud puuduvad 15%-l selles vanuserühmas uuringule vastanutest. Keerulisem on olukord Leedus, kus vaid 11% pensionäridest väitis, et neil jääb igal kuul raha alles. Huvitaval kombel ütlesid pooled (50%) Leedu meestest, et on suutnud viimase 12 kuu jooksul raha kõrvale panna (Eestis 42%, Lätis 37% vastanutest).

Pea iga kolmas eestlane on laenanud pereliikmelt