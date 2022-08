FOTOD | Vana-Kalamaja tänav läbib peagi uuenduskuuri

Ta lisas, et suured muutused tulevad ka Balti jaama taga, kus praegu on bussiparkla. „Tänav jätkub läbi selle ruumi ning sealt saab mugavalt Vanalinna maa-alusesse tunnelisse laskumata,“ sõnas ta.

„Vana-Kalamaja ehitustööde ajal on piirkonna elanike igapäeva elu pikalt häiritud. Kuid uus kaasaegne tänav, mis loob ka turvalisust, on seda väärt. Oluline on, et elanikel oleks kogu ehituse vältel vajalik info liikluskorraldusest ja ehitustöödega kaasnevast,“ ütles Põhja-Tallinna vanem Manuela Pihlap.