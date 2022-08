Abistav samm. Prantsuse kaubanduskett külmutab saja toote hinnad

Prantsuse supermarketite kett Carrefour teatas, et külmutab saja toote hinnad, et aidata prantslastel võidelda riigi hüppelise inflatsiooniga. Carrefouri järgib teiste juhtivate Prantsuse ettevõtete samme, kes on leidnud viise, kuidas aidata tarbijatel tulla toime rekordilise inflatsiooniga.



Juulis teatasid Prantsuse nafta suurettevõte TotalEnergies ja laevandushiid CMA CGM täiendavatest sammudest hindade alandamiseks. TotalEnergies vähendab 1. septembrist kuni aasta lõpuni kütusehindu oma Prantsusmaa teenindusjaamades. CMA CGM teatas, et vähendab veotasu 750 euro võrra konteineri kohta Aasiast Prantsusmaale importimisel. Carrefour teatas, et külmutab mitmete toodete hinnad kuni 30. novembrini. Tooted, mille hinnad külmutatakse, hõlmavad nii toiduaineid kui ka tervishoiutooteid ja rõivaid.



Selle kuu alguse andmete põhjal oli Prantsusmaa inflatsioon juulis rekordiliselt kõrge, 6,8%. Inflatsioon on tõusnud kohe maailmas pärast sõja algust, mil tõusid energiahinnad.