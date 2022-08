Toiduliidu juht: olukord on enam kui hirmutav. Kodumaine toidutootmine on ohus

Tarbijale tähendab see tema sõnul seda, et enam kui pool poes olevast ehk kohalikku päritolu kaubast on ohus. Õigemini kui toota on isegi võimalik, kas inimesed on võimelised toitu siis ka ostma!? Tema sõnul näeme juba praegu, kuidas inimesed on muutunud aina hinnatundlikemateks ning see tendents on üha suurenev. „See on praegu, kui õues on 30 kraadi sooja. Mis saab aga siis, kui inimesed peavad hakkama tasuma lisaks elektrile ka küttearveid!?“ küsib ta.