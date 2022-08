Kriit, seep, nahk. Need on vaid üksikud asjad, mida Venemaal müüdavad toidutooted sisaldavad

Venemaa toidutööstuse patunimekiri on pikk. Asjatundjad on öelnud, et Venemaa piimatootjad lisavad toodetesse tihti tärklist, seepi ja isegi kriiti. Üks viiendik kaaviari toodetest sisaldasid E. coli bakterit, mida leidub palju inimeste ja loomade soolestikus. Lisaks sellele saadi uurimise käigus teada, et Vene pagarid kasutavad küpsetamiseks samasugust nisujahu, nagu tavaliselt karjaloomadele antakse. Rohkem kui pooled Venemaa poodides müüdavad lõheviilud on uuringute kohaselt ebaturvalised. Need on vaid hiljutised leiud.