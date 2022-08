Hüvasti, Hesburger! Bolt ja Wolt ei teosta enam Eesti suurlinnades Hesburgeri kojuvedu

Fudy OÜ enamusosalus kuulub Margus Linnamäe MM Grupile ja Ivar Vendelini OÜ Mirrow Institute’ile, mille tõttu olid õhus ka spekulatsioonid sellest, et Linnamäe ostab terve Hesburger Eesti keti ära. Tema äripartner Vendelin lükkas Äripäevale antud kommentaaris kahtluse ümber. Loe lugu siit .

Hesburger on 1966. aastal Soomes rajatud perefirma, mille asutajateks on Heikki ja Kirsti Salmela. Eestis on ettevõttel 49 restorani ja enam kui 700 töötajat. Möödunud aastal tähistas Hesburger 25. tegevusaastat Eestis. 2021. aastal kasvas Eestis Hesburgeri müük võrreldes ülemöödunud aasta sama perioodiga 13%.