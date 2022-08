Hiina tegi kinnisvaraturu elavdamiseks laenud odavamaks. Suurt abi sellest loota pole

Viieaastase laenu baasintressimäära alandati esmaspäeval 4,45 protsendilt 4,3 protsendile, mis oli suurem langetus kui Bloombergi poolt küsitletud ökonomistid keskmiselt prognoosisid ja on võrdne mais toimunud seni suurima intressimäära alandamisega, vahendab Financial Times.

Intressimäära langetamine pole tõenäoliselt piisav, et lahendada Hiina arendajate usalduskriisi, leiavad strateegid. Nimelt on paljud arendajad hädas juba eelmüüdud kodude lõpetamisega, mille eest on ostjad juba ka maksnud. Säärane ehituse finantseerimine on muutunud tavalisemaks, kuna viimastel aastatel on vähendatud sektori liigset finantsvõimendust.