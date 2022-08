Advokaat iduettevõtjatele: enne investorite jutule minekut veendu, et kodu oleks korras

„Kõik teavad, et Eestis on ettevõtte alustamine tehtud ülilihtsaks, kuid korrektsete juriidiliste lepingute vormistamisega jäädakse tihtipeale hätta, sest puuduvad vastavad teadmised või arvatakse, et tegelen lepingutega siis, kui x, y ja z on tehtud – paraku võib selleks hetkeks olla juba liiga hilja ning esile kerkivad keerulised ja kulukad juriidilised vaidlused,“ selgitas advokaadibüroo TRINITI vandeadvokaat Peeter P. Mõtsküla.

Asutajate leping on sama oluline kui põhikiri

Mõtsküla sõnul on äriühingu põhikiri ja asutajate leping kaks erinevat dokumenti, kuid mõlemad võrdselt olulised. Esimesel juhul on tegu äriühingu asutamiseks ja tegutsemiseks kohustusliku raamdokumendiga, teine on aga vabatahtlik leping, mis sätestab asutajatevahelise rollijaotuse ja omavaheliste eriarvamuste lahendamise korra. Mõlemal dokumendil on oluline koht äris ning nad peavad olema omavahel kooskõlas.

„Aeg-ajalt pöördub meie poole mõni iduettevõtte esindaja, kellel on tegemist omanikevahelise vaidlusega. Kui sellises olukorras pole võimalik kirjalikele kokkulepetele tugineda, on tihti tulemuseks palju jama ja märkimisväärne rahakulu,“ tõi Mõtsküla välja.

Asutajate leping muutub eriti oluliseks siis, kui mõni asutaja jätab oma teiste asutajate ja ühingu ees võetud kohustused täitmata. Kui puudub kokkulepe koostöö lõppemise puhuks, ei ole teda võimalik osanikeringist lihtsalt niisama välja arvata ning lahkuja väljaostmine võib kujuneda kalliks ja keeruliseks.

Ärge unustage intellektuaalomandi kaitset

Samaaegselt asutajate lepinguga soovitavad juriidika eksperdid vormistada ka intellektuaalomandi kokkuleppe, millega tagatakse, et nii asutajail kui töötajail tekivad intellektuaalomandi õigused, – autoriõigused, leiutised, disainilahendused jms – lähevad asjaomastelt isikutelt üle äriühingule.