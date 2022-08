Päev börsil: tugeval languspäeval sai enim pihta Harju Elektri aktsia

Nimelt läbis ELMO kaugjuhitav elektriauto edukalt riikliku sõidueksami ja sai sellega heakskiidu kaugjuhitava sõidukiga teenuse teenusepakkumise alustamiseks. Transpordiameti maismaasõidukite üksuse juhataja Jürgo Vahtra sõnul näitas sõidueksam, et ELMO Rendi välja arendatud kaugjuhitava sõiduki tehnoloogia töötab ja kaugjuht on võimeline sõidukit liikluses ohutult juhtima.

ELMO Rent on tänaseks välja koolitanud kaks kaugjuhti ja jätkab uute juhtide väljakoolitamist. Ühtlasi on väljatöötamisel kaugjuhtimisstandard ja kavandamisel kaugjuhtimiskeskuse rajamine. „Tänaseks on läbitud oluline etapp, millega alustasime 2020. aastal, mil võtsime rohetehnoloogiale suunatud Pakri Teadus- ja Tööstuspargis asudes julge eesmärgi kaugjuhtimistehnoloogia välja arendada ja teenusesse tuua. Oleme sellega maailmas pioneerid ja uhked, et Eesti saab olla suunanäitajaks paljudele riikidele maailmas,“ ütles ELMO Rendi tegevjuht ja asutaja Enn Laansoo Jr.