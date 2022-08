Eesti Energia strateeg selgitab, mis toimub energiaturul. Šokeeriv hind tuli väga napilt

17. augustil kella 18–19 oli Eesti, Läti ja Leedu hinnapiirkonnas elektri börsihind 4000 eur/MWh. 4000 eurot on börsi maksimumhind, mis tekib automaatselt, kui tootmist ei ole piisavalt, et tarbimist katta.

Tol tunnil oli Baltikumis nõudlus elektri järele umbes 2922 megavatt-tundi. Sel ajal toodeti neis riikides 1100 megavatt-tundi elektrit ning ülejäänud imporditi. Nõudluse katmiseks jäi puudu 2,14 megavatt-tundi elektrit. Anomaalse tunni tagamaid asuvad koostöös uurima nii Eesti, Läti kui ka Leedu konkurentsiametid.



Turuosaliste ja Nord Pooli selgitustest avaldus, et Leedu energiafirmad tegid küll börsile pakkumisi, kuid neid ei võetud vastu. Tegu oli plokkpakkumistega, mille puhul kehtib tingimus, et jaam saab turule vaid juhul, kui plokkpakkumise hind on madalam kui pakkumises tehtud tundide keskmine turuhind. Kui pakkumise tundide keskmine hind turul ei ole piisavalt kõrge, siis paraku see plokkpakkumine turule ei saa. Leedus asuvate gaasijaamade koguvõimsus on 2000 MW. Enefit Poweri elektrijaamade ning Enefit Greeni tuuleparkide koguvõimsus on ligikaudu 1600 megavatti, reaalset turule pakutavat võimsust mõjutasid jaamade suvised plaanilised hooldused ning vähene tuul meie piirkonnas.