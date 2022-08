Riik suunab 58 miljonit eurot ettevõtete digipöörde toetamiseks

Ettevõtlus- ja infotehnoloogiaminister Kristjan Järvani sõnul on toetuse eesmärk kiirendada uudsete tehnoloogiliste lahenduste jõudmist Eesti ettevõtetesse. „Oluline on arvestada üleilmse majanduskeskkonna muutusega, mille fookuses on rohe-, innovatsiooni- ja digipööre. Automatiseerimine ja digitaliseerimine suurendab tarneahela efektiivsust, aitab optimeerida tootmisprotsessi ning andmeid tõhusalt kasutada. Selle tulemusena suureneb ettevõtete tootlikkus, jätkusuutlikkus ja rahvusvaheline konkurentsivõime,“ selgitas minister. Ühtlasi aitab toetus leevendada COVID-19 kriisi mõjusid ja taastuda Ukraina sõjaga kaasnenud väljakutsetest.

Järvan tõi välja, et Eestis on enam kui 7000 töötleva tööstuse ettevõtet, kus töötab kokku üle 120 000 inimese. „Töötlev tööstus on Eesti majanduse oluline vedur. Sektoris tegutsevate ettevõtete tööprotsesside automatiseerimine ja digitaliseerimine toetab nende lisandväärtuse kasvu, võimaldab teha tööd targemalt, luua kõrgepalgalisi töökohti ning seeläbi parendada kohalike inimeste elujärge,“ ütles Järvan. Ta rõhutas, et globaalne konkurents üha kasvab ja Eesti töötleva tööstuse ettevõtetes valmivad juba täna tipptasemel tooted. Ometi nõuab järgmise arenguhüppe tegemine täiendavaid investeeringuid digipöördesse. „Eesti on üks uuenduslikumaid ja innovaatilisemaid digiühiskondi maailmas. Toetusmeetmega soovime innovatsiooni viia hoogsalt võimalikult paljude ettevõteteni üle Eesti,“ sõnas minister.

Järvani sõnul annab digipööre väikestele ja keskmise suurusega ettevõtetele võimaluse parendada tootmisprotsesside tõhusust, kasvatab suutlikkust töötada välja uuenduslikke tooteid ning võimaldab võtta kasutusele uusi ärimudeleid. „Murrangulise kõrgtehnoloogia kasutamine - olgu selleks näiteks plokiahel, tehisintellekt või pilvtöötlus - suurendab kindlasti Eesti töötleva tööstuse ettevõtete konkurentsivõimet ja õpetab osavalt kasutama digimajanduse tuuma, milleks on andmed,“ märkis minister.