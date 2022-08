Järvan: elektri universaalteenuse hind selgub septembri kolmandal nädalal

Vastuseks viitele, et kõrged elektrihinnad on teinud raskemaks ka ettevõtjate elu, ütles Järvan, et hetkel on valitsuse fookus kodutarbijal, kes on kõige kaitsetumas olukorras. „Loomulikult me mõistame, et ka ettevõtjatel väga raske,“ rõhutas ta ning lisas, et ehkki arutelu ettevõtete abistamise võimaluste üle käib juba nädalaid, siis tähtaegu nende abistamise kohta veel välja öelda ei saa, kuna see on liiga komplitseeritud probleem.