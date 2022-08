„Järgmised 5–10 talve saavad olema rasked,“ lausus Belgia peaminister Alexander De Croo esmaspäeval Belgias toimunud üritusel. „Mitmes sektoris on tõesti keeruline tulla toime kõrgete energiahindadega. Me jälgime seda tähelepanelikult, kuid peame olema läbipaistvad: tulevad kuud on rasked, tulevad talved on rasked.“