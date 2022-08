Esimesed kõrgemad laenumaksed jõuavad klientideni. Kui palju mõjutab euribori tõus laenumakseid?

Kui oled võtnud pikemaks perioodiks kinnisvara tagatisel laenu – näiteks kodulaen, hüpoteeklaen vms, siis suure tõenäosusega on ka sinu laenulepingu intress seotud muutuva baasintressiga, milleks on tavaliselt kuue kuu keskmine euribor. See tähendab, et kui kuue kuu keskmine euribori määr on positiivne, siis mõjutab selle tõus ja langus iga kuue kuu järel ka igakuiste laenumaksete suurust.

Kui laenulepingu baasintressiks on euribor, siis on laenulepingus ära märgitud ka kuupäevad, millal euribor muutub. Igas laenulepingus on euribori muutumise kuupäev erinev, sest see sõltub sellest, millal laenuleping on sõlmitud. Samuti on laenulepingus kirjas euribori muutumise sagedus: tavaliselt on laenumaksed seotud kuue kuu euriboriga, kuid pankades on kasutusel ka laenulepingud, mis on seotud näiteks kolme kuu või 12 kuu euriboriga. Pangad kuvavad kõiki olulisi lepingulisi andmeid enamasti ka internetipangas. Coop Panga laenukliendid leiavad need näiteks valides oma internetipanga menüüst „Minu pank“ ja „Laenud ja liisingud“.