Elisa pikendas Ukraina suunaliste sideteenuste soodushindasid käesoleva aasta lõpuni

Alates 14. märtsist on Eestist Ukrainasse tavatariifsetele numbritele helistades kõnede soodushinnaks 0,30 eurot minut ja sõnumi saatmise hinnaks 0,11 eurot. „Pidades silmas jätkuvat sõjaolukorda Ukrainas, soovime oma kliente jätkuvalt toetada. Hetkel on oluline, et meie toetus oleks järjepidev ja me ei väsiks. Selleks pikendas Elisa kuni aasta lõpuni poole soodsamat sideteenuste hinnakirja,“ sõnas Elisa erakliendiüksuse juht Mailiis Ploomann.